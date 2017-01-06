«Зенит» сыграет с «Айнтрахтом» на сборе в ОАЭ
Оперделены соперники «Зенита» в контрольных матчах на первом сборе.
На первом сборе, который пройдет в ОАЭ, питерцы проведут 3 контрольных матча. 14 января «Зенит» встретится с немецким «Айнтрахтом», расположившимся после 16 туров Бундеслиги на четвертом месте турнирной таблицы; 18 января — с «Видеотоном», идущим на втором месте после первой части чемпионата Венгрии; 20 января — с ташкентским «Локомотивом», действующим чемпионом Узбекистана.
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