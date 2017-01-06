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О форварде Луисе Адриано уже слышали все. Но мало кто пока представляет, чем он сможет помочь, а главное — не навредить своей новой команде. «Советский спорт» предсказывает, чего ждать от бразильца.

Универсал

Как рассказывает сам Луис, поначалу в «Шахтере» ему пришлось перестраиваться. В «Интернасьонале» он играл оттянутого форварда, а Мирча Луческу видел его на острие. Луческу, при всей его любви к Бразилии, назвал Луиса «не футболистом». Видимо, мотивировал, поскольку донецкий клуб не только не избавился от нападающего, но и два года ждал его адаптации.

Чем это может помочь «Спартаку»?

Муссируется тема, что Адриано и Зе Луиш станут мешать друг другу на поле, однако если Луис вспомнит хорошо забытые навыки оттянутого, то расширит тактический диапазон для Карреры. К тому же сегодня у красно-белых нет футболиста, способного в полной мере подменить Зе Луиша.

Чем это может помешать «Спартаку»?

Иногда иметь двух одноплановых футболистов чревато. Особенно если речь о нападающих — людях с тонкой душевной организацией. Кто-нибудь, да начинает хандрить. Игра в два остроатакующих форварда обычно используется редко, тем более итальянскими тренерами. А если Луиса все-таки попробуют в подыгрыше, возникает вопрос: не понадобится ли Адриано два года на адаптацию? Ведь «Спартаку» результат нужен еще вчера.

Почти украинец

Луис Адриано семь лет отыграл в «Шахтере». Наверное, там бы и остался: в 2014 году всерьез шел разговор о получении Луисом украинского гражданства. Но сначала наступил политический кризис, а затем подоспел Дунга с приглашением в сборную Бразилии. Адриано продолжал отлично играть за донецкую команду. И вместе с другими бразильцами даже спел гимн «Шахтера» на португальском языке.

Почему уехал — версии разнятся. Одни говорят — испугался конфликтной ситуации в Украине. Другие, что захотел пойти на повышение. В любом случае возвращаться в Восточную Европу он не хотел, а в Россию и вовсе, как пишут некоторые СМИ, ехать боялся. Но длинный рубль умеет уговаривать, и обещанный шанс на реанимацию карьеры ой как заманчив.

Чем это может помочь «Спартаку»?

У Луиса Адриано, пусть и минимальное, но есть знание русского языка. В свое время в украинском «Шахтере» обязательное изучение великого и могучего прописывали в контрактах. Это может стать подспорьем для скорейшего вливания в команду. Кроме того, менталитет не станет для Луиса сюрпризом. К тому же он, похоже, совсем аполитичен. Во всяком случае, если говорить о восточноевропейской политике.

Чем это может помешать «Спартаку?

В команде появится еще один легионер, к тому же провалившийся в предыдущем клубе. Благо, Каррера, кажется, не привязан к денежным предрассудкам и не станет выпускать футболиста только потому, что клуб его купил. Не совсем понятно и то, что у Луиса на уме. Может, он в свои 29 лет уже устал от футбола, и красно-белые получат своего Альберто Сапатера. После многих интервью итальянской прессе, где Луис говорил о том, как он счастлив уехать из Восточной Европы, его визит в Россию не выглядит командировкой мечты.

Луческин сын

Мирча Луческу называл футболистов своими детьми. Говорил о том, что испытывает ответственность за судьбу каждого из них, всегда готов прийти на помощь, дать совет. Именно Луческу посоветовал Луису Адриано поехать в Китай летом 2015-го, чтобы по крайней мере обеспечить семью. Как известно, Адриано с китайцами общего языка не нашел и вернулся после переговоров в Италию. Способствовал ли сегодняшний тренер «Зенита» переходу Луиса в стан своего основного конкурента в этом сезоне — пока тайна. Как говорит агент бразильца: он считает «Спартак» великим клубом. Видимо, этого достаточно.

Чем это может помочь «Спартаку»?

Мирча не похож на человека, который будет засылать казачков. Если Луческу и советовал Луису Адриано переехать в Россию, то в первую очередь он думал о судьбе футболиста, нежели о пакости конкуренту. Румын — опытный тренер с наметанным глазом. Быть может, он увидел возможность для Луиса заиграть на прежнем уровне именно в «Спартаке»?

Чем это может помешать «Спартаку»?

Очень смущает совет по поводу Китая, который дал Луческу Луису Адриано. Возможность обеспечить семью — дело, конечно, нужное, но только для одной из сторон. Если москвичи остановятся на покупке Луиса и больше не приобретут форварда, тогда, в случае провала Адриано, Каррера останется, что называется, при своих, то есть при одном Зе Луише.

Как Марадона

О голе с нарушением «фейр плей» в ворота датского «Норшеланна» не говорил и не писал только ленивый.

Как и в случае с «рукой бога», гол Луиса Адриано засчитали, правда шумихи было хоть отбавляй. В самоуверенности, кстати, Адриано тоже пытается не отставать от Марадоны. Например, по приезду в Италию Луис заявил, что он и Неймар сильнейшая связка форвардов в мире, да простят его другие нападающие, стремящиеся к той же роли.

Чем это может помочь «Спартаку»?

После ухода с поста главного тренера Валерия Карпина, из эпатажных личностей в стане красно-белых остался только Леонид Федун. Может быть, и неплохо было бы добавить перчинки в спартаковские будни. Кстати, москвичи сетовали, что ни разу не пробивали пенальти в этом сезоне. Вполне возможно, что Луис Адриано сможет устранить неполадку.

Чем это может помешать «Спартаку»?

Красно-белые не только сами не пробивали одиннадцатиметровые, но и в свои ворота их не получали. Нужен ли команде лишний шум? Возможно, первое место и есть результат идиллии и спокойствия в «Спартаке». А новые люди могут нарушить столь хрупкую, как пока кажется, конструкцию.

Как Кавани

О невезучести Луиса Адриано украинские болельщики слагали притчи.

Он не реализовал уйму моментов — этакий Эдинсон Кавани бразильского разлива. Правда, как и уругваец, многие моменты сам же создавал. Сам породил, сам и убью, — может, первой книгой, прочитанной в «Шахтере», был «Тарас Бульба»? В любом случае, пробить с метра мимо пустых ворот, и не раз, — надо постараться.

Чем это может помочь «Спартаку»?

Должно увеличиться число голевых моментов. Победы со счетом 1:0 могут уступить место победам с другим счетом. Луис Адриано повзрослел и набрался опыта, — ведь чему-то же его учили в Италии? Да и невезение вечным не бывает.

Чем это может помешать «Спартаку»?

При всем уважении к белорусскому БАТЭ и чемпионату Украины, РФПЛ турнир посерьезнее. Здесь нельзя транжирить голевые возможности без вреда для результата. Нет гарантий, что от сидения на лавке в Милане в Луисе не сформировался застой, который может навредить в создании и реализации моментов. Да и не просто так Repubblica признала Луиса Адриано худшим игроком года в Серии А.

Как Погба

Луис Адриано любит музыку и танцы, а еще в свое время он фанател от смены причесок. Конечно, до Поля Погба ему очень далеко, но еще не вечер, и шевелюра на голове позволяет экспериментировать. Лишь бы это занятие не мешало футболу.

Чем это может помочь «Спартаку»?

Как когда-то индейцы использовали боевой раскрас, так и Луис Адриано может сотворить со своими волосами что-нибудь такое, что повергнет защитников и вратарей из РФПЛ в шок. Останется только попасть по пустым воротам.

Чем это может помешать «Спартаку»?

Ничем. Спартаковцев такими пустяками не смутишь.

Мясная душа

Луис Адриано очень любит барбекю. Его инстаграм буквально пестрит фотографиями различного вида шашлыков. По страничке бразильца можно понять, что в жизни у него пять обожаемых тем: дети, жена, футбол, мясо и музыка. Вообще, после просмотра страницы сложилось ощущение, что он ходил на курсы по фотографированию еды, так у него вкусно получается.

Чем это может помочь «Спартаку»?

Кажется, хороший кусок мяса уважают во всем мире, наверное, красно-белые не исключение. Все неурядицы можно решить в дружной компании за столом. И если у Луиса не пойдет игра, он, как знать, проявит себя в этой ипостаси.

Чем это может помешать «Спартаку»?

Лишний вес — враг футболиста. «Спартак» мясом не напугаешь, но культа из шашлыков лучше все же не делать.