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6 января 2017, 18:07 | Футбол: Премьер-лига | Спортфакт

Тошич: «Трабзонспор» проявляет интерес, но ЦСКА — приоритет

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2015/16

Зоран Тошич прокомментировал интерес к нему со стороны «Трабзонспора».

''Да, это правда, что были контакты, но сейчас это не так важно. Я привязан к ЦСКА, в этом клубе я провел шесть лет и мой нынешний приоритет это продление договора. На следующей неделе я возвращаюсь в Москву и мы возобновим переговоры о новом контракте. Представитель Трабзона позвонил мне, но в первую очередь ЦСКА,

Ранее турецкие СМИ сообщили о том, что Тошич может стать игроком «Трабзонспора» уже на этой неделе.

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