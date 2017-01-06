''Да, это правда, что были контакты, но сейчас это не так важно. Я привязан к ЦСКА, в этом клубе я провел шесть лет и мой нынешний приоритет это продление договора. На следующей неделе я возвращаюсь в Москву и мы возобновим переговоры о новом контракте. Представитель Трабзона позвонил мне, но в первую очередь ЦСКА,

Ранее турецкие СМИ сообщили о том, что Тошич может стать игроком «Трабзонспора» уже на этой неделе.