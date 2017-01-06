Вячеслав Колосков: По логике Лебедева нужно оставить в РФПЛ всего 5 команд
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал идею члена исполкома РФС Игоря Лебедева сократить число команд РФПЛ до 14 или даже до 12.
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— А чем руководствуется Лебедев? — переспросил Колосков.
— Он не понимает, зачем нужны такие команды, как например, «Томь» и «Анжи», у которых каждый год возникают серьезные финансовые проблемы и они «ходят с протянутой рукой».
— Тогда давайте оставим пять команд. Вот и весь сказ. Они платежеспособные, все остальные — нет.
— Всего пять?
— Да, конечно.
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— Не знаю, утопия или нет. Он член исполкома РФС, я -нет. Если он руководствуется только одним критерием — может ли клуб сам себя содержать, тогда давайте оставим пять команд. Все остальные у нас либо на дотации, либо на бюджете, либо в долг живут. В свое время, кажется, в НХЛ было шесть команд. Они играли по 12 кругов. Давайте повторим….
— Чувствуется, что вам такая модель развития не по душе?
— Да мне то уже что теперь говорить… Если следовать его логике, у нас есть пять клубов, остальные нужно ликвидировать….
— А вас не напрягает, что почти каждый год мы слышим о серьезных финансовых проблемах в клубах РФПЛ?
— Меня напрягает только одна вещь.
— Какая?
— 16 команд определено историей. Не надо ничего трогать! Это наша футбольная философия, принципы. А то и в ФИФА уже
— О чем же?
— Как нам повысить эффективность при подготовке нашего футбольного резерва. Вот и все. Остальное — никому не нужная идея.
— Лебедев дает понять, что фактически многие бюджетные деньги уходят в никуда…
— Как это в никуда? А зарплаты игрокам, тренерам, конкретным людям?
— Вы можете ответить на вопрос Лебедева: зачем нужны такие команды, как, например, «Томь»?
— Так я уже ответил. Оставьте пять клубов. И все дела….
— Вы говорите про пять платежеспособных клубов. А 10 частных команд для России — непосильная задача?
— Частный клуб — понятие растяжимое. На мой взгляд, они должны быть не частными, а акционерными компаниями. Тогда у нас будет все в порядке. 16 клубов у нас есть, так сложилось, не нужно ничего менять!
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