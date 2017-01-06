Нападающий ЦСКА Витиньо заинтересовал «Галатасарай»
«Галатасарай» намерен усилить атакующую линию и обратил внимание на нападающего ЦСКА Витиньо, утверждает турецкое
интернет-издание Fotospor.
Ранее сообщалось, что в сфере интересов «Галатасарая» находится полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо.
Витиньо последние два сезона провёл на правах аренды в бразильской команде «Интернасьонал». В минувшем сезоне чемпионата Бразилии он забил 8 голов, сделал 4 голевых паса и получил 8 жёлтых карточек в 28 матчах чемпионата Бразилии.
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