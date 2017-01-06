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6 января 2017, 17:36 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Нападающий ЦСКА Витиньо заинтересовал «Галатасарай»

Обновлено: 18:07
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2015/16

«Галатасарай» намерен усилить атакующую линию и обратил внимание на нападающего ЦСКА Витиньо, утверждает турецкое интернет-издание Fotospor.

Ранее сообщалось, что в сфере интересов «Галатасарая» находится полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо.

Витиньо последние два сезона провёл на правах аренды в бразильской команде «Интернасьонал». В минувшем сезоне чемпионата Бразилии он забил 8 голов, сделал 4 голевых паса и получил 8 жёлтых карточек в 28 матчах чемпионата Бразилии.

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