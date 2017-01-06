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6 января 2017, 17:18 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Локомотив» снизит цену на Самедова до € 4 млн, «Спартак» оплатит € 3 млн

Обновлено: 17:27
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2015/16

Стали известны новые подробности вероятного перехода полузащитника Александра Самедова из «Локомотива» в «Спартак».

Источник из окружения футболиста сообщил, что сегодня, 6 января, Самедов и его представители должны встретиться с руководством «Локомотива». В ходе переговоров стороны должны будут уладить все вопросы о переходе игрока в стан «Спартака». Как ожидается, «железнодорожники» снизят цену на футболиста до € 4 млн. При этом € 1 млн из этой суммы выплатит лично Самедов, ещё € 3 млн оплатит «Спартак».

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