«Локомотив» снизит цену на Самедова до € 4 млн, «Спартак» оплатит € 3 млн

Источник из окружения футболиста сообщил, что сегодня, 6 января, Самедов и его представители должны встретиться с руководством «Локомотива». В ходе переговоров стороны должны будут уладить все вопросы о переходе игрока в стан «Спартака». Как ожидается, «железнодорожники» снизят цену на футболиста до € 4 млн. При этом € 1 млн из этой суммы выплатит лично Самедов, ещё € 3 млн оплатит «Спартак».