ФК «Локомотив» первый зимний сбор проведет в Испании с 10 по 23 января
МОСКВА, 6 янв —
Р-Спорт. Футболисты московского «Локомотива» первый сбор в рамках подготовки ко второй части сезона-2016/17 проведут в Испании с 10 по 23 января и сыграют на нем три матча, сообщается на сайте железнодорожников.
В первой части чемпионата России «Локомотив» в 17 встречах набрал 23 очка, занимая десятое место в турнирной таблице РФПЛ.
Первый сбор основного состава «Локомотива» пройдет с 10 по 23 января в Эстепоне. Железнодорожники сыграют с молодежным составом немецкого «Вердера» 16 января, швейцарским «Базелем» 19-го и болгарским ЦСКА 22-го.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter