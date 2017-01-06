СМИ: «Зенит» предложил Самарису контракт с зарплатой €2,7 млн в год

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По информации издания, руководство «Зенита» уже достигло принципиальной договоренности с 27-летним греком и в настоящее время ведет переговоры с «Бенфикой» о сумме трансфера. Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые готовы заплатить за полузащитника €20 млн.

Самарис выступает за «Бенфику» с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 13 матчей, в которых результативными действиями не отметился.