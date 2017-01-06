УЕФА получил документы по апелляции полузащитника ЦСКА Романа Еременко

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29-летний Еременко был дисквалифицирован на два года в середине ноября за употребление кокаина. Отстранение от любой футбольной деятельности действует с октября 2016 года.

«Футболист подал апелляцию на решение контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА. Дата слушания пока не определена. Скорее всего, она станет известна на следующей неделе», — сообщили в пресс-службе УЕФА.

Еременко выступает за ЦСКА с 2014 года. Ранее он играл за казанский «Рубин» и киевское «Динамо». В активе игрока 73 матча и пять голов за сборную Финляндии.