УЕФА получил документы по апелляции полузащитника ЦСКА Романа Еременко
МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получил документы по апелляции финского полузащитника московского ЦСКА Романа Еременко. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе УЕФА.
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29-летний Еременко был дисквалифицирован на два года в середине ноября за употребление кокаина. Отстранение от любой футбольной деятельности действует с октября 2016 года.
«Футболист подал апелляцию на решение контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА. Дата слушания пока не определена. Скорее всего, она станет известна на следующей неделе», — сообщили в
Еременко выступает за ЦСКА с 2014 года. Ранее он играл за казанский «Рубин» и киевское «Динамо». В активе игрока 73 матча и пять голов за сборную Финляндии.
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