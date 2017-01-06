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6 января 2017, 16:28 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Владимир Шуклин назначен на пост советника владельца ФК «Анжи»

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Владимир Шуклин назначен на должность советника нового владельца махачкалинского футбольного клуба «Анжи». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее клуб объявил о необходимости продажи ведущих футболистов <nobr>из-за </nobr>финансовых проблем. Увеличить
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Ранее клуб объявил о необходимости продажи ведущих футболистов из-за финансовых проблем. Позднее стало известно о том, что российский бизнесмен Осман Кадиев стал новым владельцем команды.

Также было объявлено о назначении Эльдара Исаева на должность заместителя генерального директора клуба, на пост спортивного директора утвержден Александр Танцюра.

Анжи
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