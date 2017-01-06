Владимир Шуклин назначен на пост советника владельца ФК «Анжи»
МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Владимир Шуклин назначен на должность советника нового владельца махачкалинского футбольного клуба «Анжи». Об этом сообщает
пресс-служба клуба.
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Ранее клуб объявил о необходимости продажи ведущих футболистов
Также было объявлено о назначении Эльдара Исаева на должность заместителя генерального директора клуба, на пост спортивного директора утвержден Александр Танцюра.
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