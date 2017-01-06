Доронченко покинул «Анжи», начальником клуба назначен бывший судья Егоров
«Анжи» выступил с официальным сообщением, в котором рассказал о кадровых изменениях, произошедших в структуре махачкалинского клуба.
«У клуба новый заместитель генерального директора и спортивный директор. Заместителем генерального директора стал Эльдар Исаев. Спортивным директором назначен Александр Танцюра. Занимавший эту должность Сергей Доронченко и его заместитель Сергей Марушко, а также начальник селекционного отдела Николай Хлыстунов покидают “Анжи”.
Советником президента “Анжи” Османа Кадиева станет Владимир Шуклин. Начальником команды назначен известный в прошлом футбольный арбитр Игорь Егоров. О других изменениях мы сообщим дополнительно», — говорится на официальном сайте «Анжи».
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