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6 января 2017, 16:23 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Григорян определился с помощниками в «Анжи»

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян определился с помощниками.

Как сообщает пресс-служба клуба, в штаб нового наставника войдут четыре специалиста.

Старшим тренером стал Дмитрий Безняк, являвшийся ассистентом Григоряна в предыдущем клубе — «СКА-Хабаровск». Николай Шлеев, также работавший с главным тренером «Анжи» в хабаровском клубе, назначен тренером вратарей. В качестве тренера в штаб вошел Анзур Садиров, хорошо известный дагестанским любителям футбола по выступлениям за махачкалинское «Динамо». Функции тренера по физподготовке наряду с Максимом Адамовичем будет выполнять Михаил Соловей. Другой тренер по физподготовке Виталий Шпанюк покидает «Анжи».

Наставником молодежной команды «Анжи» назначен Гамаль Бабаев. Михаил Маркаров покидает должность старшего тренера резервистов.

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