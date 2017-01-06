Григорян определился с помощниками в «Анжи»

Как сообщает пресс-служба клуба, в штаб нового наставника войдут четыре специалиста.



Старшим тренером стал Дмитрий Безняк, являвшийся ассистентом Григоряна в предыдущем клубе — «СКА-Хабаровск». Николай Шлеев, также работавший с главным тренером «Анжи» в хабаровском клубе, назначен тренером вратарей. В качестве тренера в штаб вошел Анзур Садиров, хорошо известный дагестанским любителям футбола по выступлениям за махачкалинское «Динамо». Функции тренера по физподготовке наряду с Максимом Адамовичем будет выполнять Михаил Соловей. Другой тренер по физподготовке Виталий Шпанюк покидает «Анжи».



Наставником молодежной команды «Анжи» назначен Гамаль Бабаев. Михаил Маркаров покидает должность старшего тренера резервистов.