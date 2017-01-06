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6 января 2017, 16:10 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Источник: Полузащитник ЦСКА Тошич продолжит карьеру в «Трабзонспоре»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2015/16

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич продолжит карьеру в «Трабзонспоре», утверждает 61saat.com.

Полузащитник ЦСКА <span class=error>Зоран</span> <span class=error>Тошич</span> продолжит карьеру в Трабзонспоре утверждает 61saat.com. Увеличить
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По информации турецкого интернет-издания, уже достигнута принципиальная договорённость. Ожидается, что сербский футболист присоединится к «Трабзонспору» на следующей неделе.

В ноябре прошлого года сообщалось, что ЦСКА предложил Тошичу продлить контракт с понижением зарплаты. При этом отмечалось, что игрок не очень хочет идти на сокращение зарплаты.

В декабре скаут «Трабзонспора» просматривал Тошича в матче ЦСКА с «Уралом» (4:0).

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