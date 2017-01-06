Источник: Полузащитник ЦСКА Тошич продолжит карьеру в «Трабзонспоре»

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По информации турецкого интернет-издания, уже достигнута принципиальная договорённость. Ожидается, что сербский футболист присоединится к «Трабзонспору» на следующей неделе.



В ноябре прошлого года сообщалось, что ЦСКА предложил Тошичу продлить контракт с понижением зарплаты. При этом отмечалось, что игрок не очень хочет идти на сокращение зарплаты.



В декабре скаут «Трабзонспора» просматривал Тошича в матче ЦСКА с «Уралом» (4:0).