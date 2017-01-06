Источник: Полузащитник ЦСКА Тошич продолжит карьеру в «Трабзонспоре»
Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич продолжит карьеру в «Трабзонспоре», утверждает 61saat.com.
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По информации турецкого
В ноябре прошлого года сообщалось, что ЦСКА предложил Тошичу продлить контракт с понижением зарплаты. При этом отмечалось, что игрок не очень хочет идти на сокращение зарплаты.
В декабре скаут «Трабзонспора» просматривал Тошича в матче ЦСКА с «Уралом» (4:0).
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