«То, что я сменил уже 11 клубов за карьеру — это все из-за ЦСКА, который не оставил мне выбора. Я должен был уехать, чтобы играть. Были аренды, когда у меня не было никакого выбора. Порой я не хотел переходить в тот или иной клуб. Какие именно? Я бы не хотел говорить об этом. Было много вариантов, которые мне не нравились. ЦСКА просто хотел сдать меня в аренду. Но я не терял времени. Это позволило мне путешествовать, открывать новые вещи…» — поделился Маазу.

Напомним, что Маазу принадлежал ЦСКА с 2009 по 2012 год, после того, как был приобретен «армейцами» у бельгийского «Локерена». В свой дебютный год игрок провел за клуб 19 матчей и забил 3 гола. Затем ЦСКА отдавал форварда в аренду в «Монако» (дважды), «Бордо», «Зюлте-Варегем» и «Ле-Ман».