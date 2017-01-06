Маазу: ЦСКА не оставил мне выбора — я должен был уйти, чтобы играть
Экс-нападающий ЦСКА Мусса Маазу заявил, что московский клуб не предоставил ему возможности проявить себя и отдавал его в аренду в те, клубы, куда игрок не хотел переходить.
«То, что я сменил уже 11 клубов за карьеру — это все
Напомним, что Маазу принадлежал ЦСКА с 2009 по 2012 год, после того, как был приобретен «армейцами» у бельгийского «Локерена». В свой дебютный год игрок провел за клуб 19 матчей и забил 3 гола. Затем ЦСКА отдавал форварда в аренду в «Монако» (дважды), «Бордо», «Зюлте-Варегем» и «Ле-Ман».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter