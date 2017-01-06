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6 января 2017, 15:28 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ФК «Ростов» сыграет с клубами «Аль-Хиляль» и «Хэнань Цзянье» на сборе в ОАЭ

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт. «Ростов» проведет контрольные матчи с китайским клубом «Хэнань Цзянье» и «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии на сборе в ОАЭ, сообщается на сайте российского футбольного клуба.

Сбор «Ростова» пройдет с 6 по 20 января. 13 января российский клуб сыграет с клубом «Аль-Хиляль», 19 января — с «Хэнань Цзянье».

«Ростов» после 17 туров с 25 очками занимает седьмое место в чемпионате России.

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