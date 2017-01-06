Самедов станет игроком «Спартака» уже сегодня?

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ЦСКА ПРОИГРАЛ БОРЬБУ ЗА ПОЛУЗАЩИТНИКА

Московские армейцы проиграли «Генту» борьбы за полузащитника Самуэля Калу. Молодой футболист подписал контракт с новым клубом на 3.5 года.

Один из руководителей «Тренчина» признался, что ЦСКА был близок к покупке Калу, но в последний момент сделка сорвалась.

Что касается поиска нападающего, то медицинский штаб москвичей продолжает следить за восстановлением Аарона Оланаре, который выступал за ЦСКА на правах аренды во второй половине прошлого сезона.

САМЕДОВ ВСЕ-ТАКИ ПЕРЕЙДЕТ В «СПАРТАК»?

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов близок к переходу в «Спартак». По сообщениям «Известий», трансфер может осуществиться уже сегодня.

— В пятницу Александр Самедов и его представители должны встретиться с руководством «Локомотива», — рассказал «Известиям» источник из окружения футболиста. — В ходе переговоров стороны должны будут уладить все вопросы о переходе игрока в стан «Спартака». Как ожидается, железнодорожники снизят цену на футболиста до 4 миллионов евро. При этом 1 миллион евро из этой суммы выплатит лично Самедов, еще 3 миллиона евро оплатит «Спартак».

ТРАНСФЕР ТАСКИ В ТУРЦИЮ БЫЛ ЗАБЛОКИРОВАН

Защитник «Спартака» Сердар Таски не перейдет в турецкий «Трабзонспор». По информации Futbol Arena, стороны не смогли договориться о цене футболиста.

Российский клуб намерен выручить с продажи Таски 4 миллиона евро, но турки готовы платить в четыре раза меньше. На данный момент трансфер заблокирован.

БОЛИ МОЖЕТ УЕХАТЬ В КИТАЙ

Нападающий «Анжи» Янник Боли имеет хорошие предложения из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Об этом сообщил его агент Кен ван Дейк в интервью ТАСС.

— Есть много клубов, заинтересованных в Боли. На данный момент переговоры лучше всех продвинулись с «Аль-Ахли» из ОАЭ, «Аль-Таавуном» из Саудовской Аравии и одним клубом из Китая, — сказал ван Дейк.

Что касается ЦСКА, то агент отметил, что армейцы не вступали с Боли в серьезные переговоры.

«УРАЛ» УСИЛИТСЯ ФОРВАРДОМ «ЦРВЕНЫ ЗВЕЗДЫ»?

Сербский журналист Милош Маркович сообщил о том, что нападающий «Црвены Звезды» Петар Орландич может продолжить карьеру в «Урале».

В нынешнем чемпионате Сербии форвард забил 7 голов в 11 матчах за свою нынешнюю команду.