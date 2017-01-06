Футболист Папа Гуйе покинул «Ростов»
МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Защитник Папа Гуйе больше не будет выступать за футбольный клуб «Ростов». Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
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В пятницу игроки «Ростова» отправились на первый зимний сбор в ОАЭ, и Папа Гуйе с командой не полетел.
«Гуйе больше в команде не будет. Клуб ищет ему замену», — сообщил источник.
Сенегалец заключил контракт с «Ростовом» перед началом сезона на правах свободного агента. 32-летний центральный защитник принял участие в пяти матчах команды.
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