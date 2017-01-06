Футболист Папа Гуйе покинул «Ростов»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В пятницу игроки «Ростова» отправились на первый зимний сбор в ОАЭ, и Папа Гуйе с командой не полетел.

«Гуйе больше в команде не будет. Клуб ищет ему замену», — сообщил источник.

Сенегалец заключил контракт с «Ростовом» перед началом сезона на правах свободного агента. 32-летний центральный защитник принял участие в пяти матчах команды.