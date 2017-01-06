Агент: Траоре может остаться в ЦСКА, если не найдет новый клуб в зимнее трансферное окно
МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Футболист Ласина Траоре может остаться в московском ЦСКА, если не найдет себе новый клуб в зимнее трансферное окно. Об этом ТАСС сообщил агент 26-летнего нападающего Дмитрий Селюк.
Траоре перешел в ЦСКА из «Монако» летом на правах аренды до конца сезона-2016/17. Однако после первой части сезона ЦСКА заявил, что ивуариец может покинуть клуб зимой. Ранее Селюк рассказал, что вариантом перехода является испанская «Малага», но этот вариант сорвался после смены главного тренера в команде.
«У него контракт с ЦСКА, а что будет… Я хотел, чтобы он перешел в “Малагу”, но “Монако” сделало все, чтобы этот переход не состоялся. Бумаги были готовы, но они
Ранее стало известно, что главный тренер «Малаги» Хуанде Рамос, который был инициатором приглашения Траоре, покинул команду. В текущем розыгрыше чемпионата России ивуариец провел 14 матчей за ЦСКА, в которых отметился пятью голами.
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