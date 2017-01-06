ФК «Спартак» проведет четыре контрольных матча во время зимних сборов
МОСКВА, 6 янв —
Р-Спорт. Московский «Спартак» сыграет четыре контрольных матча во время зимних сборов, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
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На первом сборе в
«Спартак» после 17 туров с 40 очками лидирует в чемпионате России, опережая на 5 баллов ближайшего преследователя — петербургский «Зенит».
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