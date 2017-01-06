ФК «Спартак» проведет четыре контрольных матча во время зимних сборов

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На первом сборе в Абу-Даби «Спартак» 31 января сыграет с датским «Копенгагеном». На втором сборе в Эстепоне «красно-белые» проведут две встречи — 10 и 16 февраля. На заключительном третьем сборе в Марбелье московский клуб сыграет одну игру 26 февраля. Соперники «Спартака» на испанских сборах определятся позднее.

«Спартак» после 17 туров с 40 очками лидирует в чемпионате России, опережая на 5 баллов ближайшего преследователя — петербургский «Зенит».