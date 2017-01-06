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6 января 2017, 12:32 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ФК «Спартак» проведет четыре контрольных матча во время зимних сборов

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт. Московский «Спартак» сыграет четыре контрольных матча во время зимних сборов, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

<em>МОСКВА 6 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Московский Спартак сыграет четыре контрольных матча во время зимних сборов сообщается на официальном сайте футбольного клуба. Увеличить
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На первом сборе в Абу-Даби «Спартак» 31 января сыграет с датским «Копенгагеном». На втором сборе в Эстепоне «красно-белые» проведут две встречи — 10 и 16 февраля. На заключительном третьем сборе в Марбелье московский клуб сыграет одну игру 26 февраля. Соперники «Спартака» на испанских сборах определятся позднее.

«Спартак» после 17 туров с 40 очками лидирует в чемпионате России, опережая на 5 баллов ближайшего преследователя — петербургский «Зенит».

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