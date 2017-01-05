Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28343307/
5 января 2017, 20:40 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Источник: Трансфер Таски из «Спартака» в «Трабзонспор» был заблокирован

Московский «Спартак» не может договориться с «Трабзонспором» по сумме трансфера защитника красно-белых Сердара Таски, сообщает Futbol Arena.

Московский Спартак не может договориться с Трабзонспором по сумме трансфера защитника <nobr>красно-белых</nobr> <span class=error>Сердара</span> <span class=error>Таски</span> сообщает Futbol Arena. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По информации источника, трансфер был заблокирован, так как российский клуб отказывается пойти на снижения стоимости перехода, настаивая на € 4 млн. Ранее сообщалось, что турки предлагали «Спартаку» € 1 млн.

Накануне появилась информация, что Таски подписал контракт с «Трабзонспором», рассчитанный на 3,5 года, а его зарплата составит € 2,3 млн в год.

В текущем сезоне российской Премьер-Лиги Таски провёл в составе «Спартака» восемь игр (семь в основном составе) и забил один гол.

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Трабзонспор
Новости Матчи Состав
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена