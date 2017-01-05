Источник: Трансфер Таски из «Спартака» в «Трабзонспор» был заблокирован

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По информации источника, трансфер был заблокирован, так как российский клуб отказывается пойти на снижения стоимости перехода, настаивая на € 4 млн. Ранее сообщалось, что турки предлагали «Спартаку» € 1 млн.



Накануне появилась информация, что Таски подписал контракт с «Трабзонспором», рассчитанный на 3,5 года, а его зарплата составит € 2,3 млн в год.



В текущем сезоне российской Премьер-Лиги Таски провёл в составе «Спартака» восемь игр (семь в основном составе) и забил один гол.