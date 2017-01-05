Переход Видича из «Спартака» в «МЮ» — в десятке лучших зимних трансферов по версии УЕФА
Переход защитника «Спартака» Неманьи Видича в «Манчестер Юнайтед» оказался в десятке лучших зимних трансферных сделок по версии УЕФА.
Серб подписал контракт с английским клубом 25 декабря 2005 года и, по слухам, обошелся «красным дьяволам» в семь миллионов фунтов стерлингов.
Также в десятке оказались следующие переходы: Яп Стам (из «Виллема II» в ПСВ, 1996), Деян Станкович (из «Лацио» в «Интер», 2004),
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