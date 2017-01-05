Серб подписал контракт с английским клубом 25 декабря 2005 года и, по слухам, обошелся «красным дьяволам» в семь миллионов фунтов стерлингов.

Также в десятке оказались следующие переходы: Яп Стам (из «Виллема II» в ПСВ, 1996), Деян Станкович (из «Лацио» в «Интер», 2004), Клас-Ян Хюнтелар (из «Херенвена» в «Аякс», 2006), Марселу (из «Флуминенсе» в «Реал», 2007), Андреа Бардзальи (из «Вольфсбурга» в «Ювентус», 2011), Луис Суарес (из «Аякса» в «Ливерпуль», 2011), Иван Ракитич (из «Шальке» в «Севилью», 2011), Хуанфран (из «Осасуны» в «Атлетико», 2011), Неманья Матич (из «Челси» в «Бенфику», 2011).