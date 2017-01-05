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5 января 2017, 19:03 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Боли имеет предложения из ОАЭ и Китая, ЦСКА в переговоры не вступал

МОСКВА, 5 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Нападающий махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Янник Боли имеет хорошие предложения из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Саудовской Аравии; московский ЦСКА не вступал в официальные переговоры о приобретении. Об этом ТАСС рассказал агент игрока Кен ван Дейк.

В конце декабря Анжи объявил о том что клубу придется расстаться с ведущими игроками <nobr>из-за </nobr>финансовых проблем. Увеличить
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В конце декабря «Анжи» объявил о том, что клубу придется расстаться с ведущими игроками из-за финансовых проблем. Позже в СМИ появилась информация, что ЦСКА и столичный «Локомотив» могут приобрести 28-летнего Боли.

«Есть много клубов, заинтересованных в Боли. На данный момент переговоры лучше всех продвинулись с “Аль- Ахли” (Дубай) из ОАЭ, “Аль-Таавуном” из Саудовской Аравии и одним клубом из Китая. Решение о будущем Янника появится в ближайшие пару недель, до закрытия трансферного окна в ОАЭ и Саудовской Аравии», — сказал ван Дейк.

«Что касается ЦСКА, то они проявляли интерес к игроку спустя пару лет после его перехода в луганскую “Зарю” (2013 год). Сейчас же московский клуб не вступал с нами в серьезные переговоры», — добавил агент.

Форвард перешел в «Анжи» из «Зари» летом 2014 года. В текущем сезоне Боли провел за махачкалинский клуб 11 игр, в которых забил два мяча. Также в активе нападающего есть одна игра в составе сборной Кот-д’Ивуара.

«Анжи» в чемпионате России сезона-2016/17 после 17 туров занимает 11-е место, набрав 20 очков. Первенство возобновится в начале марта.

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