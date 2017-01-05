Жилмар Велоз: Луиз Адриану рад переходу в «Спартак», хотя и не хотел покидать «Милан»

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По словам Велоза, важную роль в переходе форварда сыграл наставник «Спартака» Массимо Каррера.

— Мы очень рады переходу в «Спартак», — цитирует Tuttomercatoweb Велоза. — Луиз не хотел уходить из «Милана», но адаптироваться в команде он так и не смог. А игровая практика необходима.

— В московском клубе работает итальянский специалист Массимо Каррера…

— Да, и он стал важной фигурой в вопросе перехода Луиза Адриану. Каррера очень уважительно относится к своим игрокам, это отличный тренер, который прекрасно выполняет свою работу. Надеемся, что мы все вместе будем стремиться к победам, как это было в «Шахтере» при Луческу.

— Цели Адриану на будущее?

— Упорный труд и игровая практика. Своего места в составе «Милана» при Монтелле Луиз так и не получил, он стремится как можно скорее улучшить ситуацию вокруг себя. Теперь «Милан» в прошлом, а «Спартак» — это настоящее.