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5 января 2017, 18:33 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Урал» интересуется форвардом «Црвены Звезды»

Нападающий «Црвены Звезды» Петар Орландич может продолжить карьеру в «Урале», сообщает сербский журналист Милош Маркович.

По информации источника, российский клуб заинтересован в приобретении 26-летнего футболиста.

Орландич начал профессиональную карьеру в черногорском клубе «Зета», за который выступал с 2009 по 2014 год. В феврале 2015 года он перешёл в «Црвену Звезду». На счету форварда в нынешнем сезоне чемпионата Сербии 11 матчей, из которых 7 — в основном составе, и шесть забитых мячей.

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