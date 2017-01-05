«Урал» интересуется форвардом «Црвены Звезды»

По информации источника, российский клуб заинтересован в приобретении 26-летнего футболиста.



Орландич начал профессиональную карьеру в черногорском клубе «Зета», за который выступал с 2009 по 2014 год. В феврале 2015 года он перешёл в «Црвену Звезду». На счету форварда в нынешнем сезоне чемпионата Сербии 11 матчей, из которых 7 — в основном составе, и шесть забитых мячей.