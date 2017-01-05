Роман Бабаев: Не теряем надежды, что Еременко сыграет уже весной

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— Сколько выручит ЦСКА на продаже Страндберга?

— Это конфиденциальная информация, но сумма достаточно серьезная. В несколько раз превышает ту, которую в свое время мы заплатили за шведа.

— Больше пяти миллионов евро?

— Нет. Мы исходили из перспектив футболиста. Рассчитывали, что Карлуш заиграет и станет полноценным игроком основного состава. К сожалению, не все получилось. Но уверен, что нападающий может выступать на высоком уровне. Ему необходима смена обстановки — переход в другой клуб. Надеюсь, в «Брюгге» у него получится. Желаем ему удачи. В ЦСКА ему не все удалось реализовать.

— Траоре тоже покинет ЦСКА?

— Пока об этом говорить преждевременно. Работа ведется. Мы понимаем, что позиция форварда нуждается в усилении, несмотря на возвращение Витинью. В Бразилии он играл как раз на этом месте, тем не менее, сейчас все приоритеты селекционной работы — поиск нападающего.

— Витинью рассматривается именно как исполнитель в линию атаки — или полузащиты?

— Атаки.

— В связи с распродажей в «Анжи» кандидатура Боли не рассматривается?

— В расширенном списке был и этот футболист.

— Георгий Миланов сообщал, что ведутся переговоры по продлению контракта.

— Мы в процессе. Но уверен, что нам удастся договориться, и договор будет продлен.

— Юристы Романа Еременко сообщают, что отправили в УЕФА документы по апелляции. Какие шаги предпринимает клуб?

— Мы делаем все, что возможно. Но подача аппеляции — довольно длительная процедура. К сожалению, ждать хороших новостей, а тем более быстро, не приходится. Думаю, рассматриваться все будет не раньше февраля.

— То есть, есть шанс, что Роман сыграет в чемпионате России уже весной?

— Это было бы сродни чуду, но мы надежды не теряем. Более реалистичный сценарий, хотя и достаточно непростой — сокращение дисквалификации. На сколько? Может быть, на полгода. (Ярослав СУСОВ).