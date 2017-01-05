Врач: ЦСКА продолжает следить за состоянием футболиста Оланаре
МОСКВА, 5 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московский футбольный клуб ЦСКА продолжает следить за состоянием нигерийского нападающего Аарона Оланаре, который выступал в команде на правах аренды в сезоне-2015/16. Об этом в интервью ТАСС рассказал врач армейцев Шагабутдин Керимов.
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Видимо, что-то случилось...
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Форвард перешел в ЦСКА зимой 2016 года на полгода на правах аренды из китайского «Гуанчжоу Фули» с правом последующего выкупа. Однако в финале Кубка России с санкт- петербургским «Зенитом» (1:4), который состоялся 2 мая, игрок получил тяжелую травму — разрыв крестообразных связок. Столичная команда не стала выкупать 22-летнего нападающего по окончании соглашения.
«Клуб на связи с агентом Оланаре, поэтому мы в курсе его состояния. Сейчас он прошел активную фазу реабилитации после разрыва крестообразных связок и приступил к тренировкам», — сказал Керимов.
Оланаре провел за ЦСКА десять матчей во всех турнирах и забил три гола.
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