Александр Григорян: Я ждал этого шанса 20 лет
Новый главный тренер «Анжи» дал первое интервью после назначения.
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Видимо, что-то случилось...
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— Я ждал это шанса и шел к нему упорным трудом в течение двадцати лет. Я не собираюсь ничего комментировать и обсуждать. Вы сами все увидите по ходу чемпионата, — сказал Григорян.
— Что именно увидим?
— Я не собираюсь обсуждать с вами наши цели и ситуацию в «Анжи». Со всем этим — к руководителям клуба. Я буду добиваться с командой максимальных результатов, каких только возможно.
— Некоторое время назад вы стали с «Ладой» чемпионом России по женскому футболу. На мужской турнир такие же амбиции?
— Вы все время хотите затронуть ситуацию в женском футболе. Там я добился признания в Европе — чтобы вы понимали уровень, на который я вышел. В мужском уровне добился признания в первом дивизионе. Наступило время добиться признания в
— В этом сезоне ваша бывшая команда «СКА-Хабаровск» обыграла московский «Спартак». Теперь планируете обыграть
— Мне будет интересно обыгрывать всех соперников, которые встретятся нам на пути. И «Зенит», и «Спартак», и ЦСКА.
— У вас есть команда единомышленников?
— Пока только в руководстве. Именно поэтому меня и пригласили. Сегодня в руководстве «Анжи» люди, которые думают одинаково. Мы знаем друг друга давно и верим друг в друга. Поверьте, когда такое единение в руководстве, команда быстро обрастет именно теми футболистами, которые пойдут с нами в одной обойме и будут выполнять задачу.
— То есть, нам стоит ждать пополнения в составе «Анжи»?
— Я и так вам достаточно рассказал. Повторюсь: я дорожу шансом, который мне представился. Мне важно сосредоточиться и сконцентрироваться на работе и результате.
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