Александр Григорян: Я ждал этого шанса 20 лет

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Я ждал это шанса и шел к нему упорным трудом в течение двадцати лет. Я не собираюсь ничего комментировать и обсуждать. Вы сами все увидите по ходу чемпионата, — сказал Григорян.

— Что именно увидим?

— Я не собираюсь обсуждать с вами наши цели и ситуацию в «Анжи». Со всем этим — к руководителям клуба. Я буду добиваться с командой максимальных результатов, каких только возможно.

— Некоторое время назад вы стали с «Ладой» чемпионом России по женскому футболу. На мужской турнир такие же амбиции?

— Вы все время хотите затронуть ситуацию в женском футболе. Там я добился признания в Европе — чтобы вы понимали уровень, на который я вышел. В мужском уровне добился признания в первом дивизионе. Наступило время добиться признания в премьер-лиге. У кого-то такой шанс появляется в 35 лет, у меня — в 50. И я его не собираюсь упускать.

— В этом сезоне ваша бывшая команда «СКА-Хабаровск» обыграла московский «Спартак». Теперь планируете обыграть красно-белых и с «Анжи»?

— Мне будет интересно обыгрывать всех соперников, которые встретятся нам на пути. И «Зенит», и «Спартак», и ЦСКА. Премьер-лига не сводится только к топовым командам. Здесь, как и в первом дивизионе, нужно прикладывать стопроцентные усилия во встречах с любыми соперниками. Но и этого недостаточно. Важно избрать правильную тактику и построить команду единомышленников в руководстве и коллективе футболистов.

— У вас есть команда единомышленников?

— Пока только в руководстве. Именно поэтому меня и пригласили. Сегодня в руководстве «Анжи» люди, которые думают одинаково. Мы знаем друг друга давно и верим друг в друга. Поверьте, когда такое единение в руководстве, команда быстро обрастет именно теми футболистами, которые пойдут с нами в одной обойме и будут выполнять задачу.

— То есть, нам стоит ждать пополнения в составе «Анжи»?

— Я и так вам достаточно рассказал. Повторюсь: я дорожу шансом, который мне представился. Мне важно сосредоточиться и сконцентрироваться на работе и результате.