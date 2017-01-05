Пауревич присоединится к «Уфе» на кипрском сборе

Хорватский игрок уже выступал за уфимскую команду с лета 2014 года, сыграв за «Уфу» 61 матч в чемпионате и Кубке России, при этом забив 5 голов.



В июне 2016 года 25-летний полузащитник перешёл в английский клуб «Хаддерсфилд Таун», с которым подписал трёхлетний контракт. В декабре прошлого года президент «Уфы» Марат Магадеев сообщил, что Пауревич может вернуться в команду.