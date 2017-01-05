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5 января 2017, 15:33 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Пауревич присоединится к «Уфе» на кипрском сборе

Полузащитник Иван Пауревич примет участие в первом учебно-тренировочном сборе «Уфы», который состоится с 11 по 22 января на Кипре.

Хорватский игрок уже выступал за уфимскую команду с лета 2014 года, сыграв за «Уфу» 61 матч в чемпионате и Кубке России, при этом забив 5 голов.

В июне 2016 года 25-летний полузащитник перешёл в английский клуб «Хаддерсфилд Таун», с которым подписал трёхлетний контракт. В декабре прошлого года президент «Уфы» Марат Магадеев сообщил, что Пауревич может вернуться в команду.

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