«В другом клубе Зе Луишу дали бы в лоб». 10 самых ярких высказываний Александра Григоряна
Новый главный тренер «Анжи» Александр Григорян — известный острослов. «СЭ» вспомнил 10 самых ярких высказываний человека, который не даст нам скучать на
пресс-конференциях.
Об уходе Андрея Тихонова из «Химок»:
— Руководство «Химок» дало мне время, чтобы сформулировать ответ на вопрос, продолжит ли он у нас играть. Это решение я рожал неделю. Спал мало, все время думал о Тихонове. И родил: Тихонов теперь в «Спартаке».
Оппонируя Леониду Слуцкому:
— Мы в «СКА-Энергии» все время находимся в состоянии космоса, поэтому мне нужны были бойцы, которые могли бы переносить это состояние и в любом состоянии играть и добиваться результата.
После назначения главным тренером «Луча-Энергии»:
— На нас нисходят с высоты
При виде птичьего полета
То радость сбывшейся мечты,
То капля жидкого помета.
Каждый тренер при назначении должен помнить эти строки.
О выходе из ФНЛ в премьер-лигу:
— За последние лет 15 можно по пальцам пересчитать команды, которые вышли в
Об Александре Тихоновецком:
— Состояние у Тихоновецкого хорошее, килограммов 12 лишних успел набрать. Уже курит при мне. Все нормально у него, работает в клубе.
О «Тосно»:
— Слишком много агентов и футболистов воспринимают «Тосно» просто как
Яркая оценка игры саратовского «Сокола»:
— Подопечные Чугайнова эпизодами напоминают дортмундскую «Боруссию» в ее лучшие времена.
О Зе Луише:
— По матчу с «Оренбургом» вижу, как ведут себя спартаковцы. В частности, Зе Луиш, который принял участие в стычке, хамил, дерзил. Понимаю, что такое он себе может позволять в народной команде. В любом другом клубе ему дали бы в лоб.
О самоотдаче:
— В плане созидания мы выглядели безобразно, и поэтому было такое ощущение, что мы тренируем смерть. А так как мы тренируем ее часто (я имею ввиду самоотдачу), то мы никогда не помрем.
О «Спартаке» и его дублерах:
— «Спартак-2» думает на сутки быстрее, чем игроки первой команды. Мне непонятно, почему
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