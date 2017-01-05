«В другом клубе Зе Луишу дали бы в лоб». 10 самых ярких высказываний Александра Григоряна

Об уходе Андрея Тихонова из «Химок»:

— Руководство «Химок» дало мне время, чтобы сформулировать ответ на вопрос, продолжит ли он у нас играть. Это решение я рожал неделю. Спал мало, все время думал о Тихонове. И родил: Тихонов теперь в «Спартаке».

Оппонируя Леониду Слуцкому:

— Мы в «СКА-Энергии» все время находимся в состоянии космоса, поэтому мне нужны были бойцы, которые могли бы переносить это состояние и в любом состоянии играть и добиваться результата.

После назначения главным тренером «Луча-Энергии»:

— На нас нисходят с высоты

При виде птичьего полета

То радость сбывшейся мечты,

То капля жидкого помета.

Каждый тренер при назначении должен помнить эти строки.

О выходе из ФНЛ в премьер-лигу:

— За последние лет 15 можно по пальцам пересчитать команды, которые вышли в премьер-игу благодаря футболу в чистом виде. Безусловно, это «Амкар» и «Спартак-Нальчик».

Об Александре Тихоновецком:

— Состояние у Тихоновецкого хорошее, килограммов 12 лишних успел набрать. Уже курит при мне. Все нормально у него, работает в клубе.

О «Тосно»:

— Слишком много агентов и футболистов воспринимают «Тосно» просто как какой-то денежный мешок — мне это неприятно. Я привык собирать команду «по понятиям» — на первом месте должны быть цели клуба, все остальное отходит на второй план.

Яркая оценка игры саратовского «Сокола»:

— Подопечные Чугайнова эпизодами напоминают дортмундскую «Боруссию» в ее лучшие времена.

О Зе Луише:

— По матчу с «Оренбургом» вижу, как ведут себя спартаковцы. В частности, Зе Луиш, который принял участие в стычке, хамил, дерзил. Понимаю, что такое он себе может позволять в народной команде. В любом другом клубе ему дали бы в лоб.

О самоотдаче:

— В плане созидания мы выглядели безобразно, и поэтому было такое ощущение, что мы тренируем смерть. А так как мы тренируем ее часто (я имею ввиду самоотдачу), то мы никогда не помрем.

О «Спартаке» и его дублерах: