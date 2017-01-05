Александр Григорян: Я ждал этого шанса 20 лет. Теперь я буду добиваться максимальных результатов с «Анжи»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

50-летний специалист подчеркнул, что планирует добиться с махачкалинским клубом максимального результата.

— Я ждал это шанса и шел к нему упорным трудом в течение двадцати лет, — сказан Григорян. — Я не собираюсь ничего комментировать и обсуждать. Вы сами все увидите по ходу чемпионата.

— Что именно увидим?

— Я не собираюсь обсуждать с вами наши цели и обсуждать ситуацию в «Анжи». Все это вы будете обсуждать с руководителями клуба. Я буду добиваться с командой максимальных результатов, каких только возможно. (Ярослав СУСОВ).