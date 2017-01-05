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5 января 2017, 15:29 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Александр Григорян: Я ждал этого шанса 20 лет. Теперь я буду добиваться максимальных результатов с «Анжи»

Новый главный тренер «Анжи» Александр Григорян дал первое интервью после назначения.

Новый главный тренер <span class=error>Анжи</span> Александр <span class=error>Григорян</span> дал первое интервью после назначения. Увеличить
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50-летний специалист подчеркнул, что планирует добиться с махачкалинским клубом максимального результата.

— Я ждал это шанса и шел к нему упорным трудом в течение двадцати лет, — сказан Григорян. — Я не собираюсь ничего комментировать и обсуждать. Вы сами все увидите по ходу чемпионата.

— Что именно увидим?

— Я не собираюсь обсуждать с вами наши цели и обсуждать ситуацию в «Анжи». Все это вы будете обсуждать с руководителями клуба. Я буду добиваться с командой максимальных результатов, каких только возможно. (Ярослав СУСОВ).

Анжи
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