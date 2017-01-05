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5 января 2017, 14:59 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболистом «Зенита» Ломбертсом интересуются клубы из Англии, Германии, Италии, США

МОСКВА, 5 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Защитником российского футбольного клуба «Зенит» Николасом Ломбертсом интересуются команды из Англии, Германии, Италии и США, но официального предложения от них не поступало. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Сантуш Верхлуст.

В текущем сезоне 31-летний игрок провел за Зенит 12 матчей в разных турнирах. Увеличить
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В текущем сезоне 31-летний игрок провел за «Зенит» 12 матчей в разных турнирах.

«Еще рано говорить о клубах, в которые может перейти Ломбертс, — сказал агент. — Никакого официального предложения еще не было. Могу лишь сказать, что интерес проявляют команды из Англии, Германии, Италии и США. В любом случае, у игрока действующий контракт с “Зенитом” до лета следующего года, и петербургской команде принимать решение о будущем защитника, сейчас судьба игрока в их руках».

«Ломбертс — профессионал, он счастлив в “Зените”. Если так случится, что он останется в клубе, то он отработает свой контракт до конца. Но сейчас никто не может сказать, уйдет он из “Зенита” или останется», — добавил он.

Защитник выступает за «Зенит» с 2007 года, до этого он играл за бельгийский «Гент» (2004−2007).

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