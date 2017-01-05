«Брюгге» объявил о переходе Страндберга из ЦСКА
Нападающий Карлос Страндберг покинул ЦСКА и продолжит карьеру в Бельгии.
Футболист подписал контракт с «Брюгге». Информацию подтвердили в
Контракт с 20-летним футболистом подписан до 2021 года. Финансовые детали сделки неизвестны. Шведский нападающий в ближайшее время присоединится к «Брюгге» в испанском городке Сотогранде, где проходят сборы команды.
Страндберг перешёл в ЦСКА из шведского клуба «Хаккен» в 2015 году. В нынешнем сезоне РФПЛ он провёл за команду восемь матчей и забил два гола.
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