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5 января 2017, 14:19 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Брюгге» объявил о переходе Страндберга из ЦСКА

Нападающий Карлос Страндберг покинул ЦСКА и продолжит карьеру в Бельгии.

Футболист подписал контракт с «Брюгге». Информацию подтвердили в пресс-службе клуба.

Контракт с 20-летним футболистом подписан до 2021 года. Финансовые детали сделки неизвестны. Шведский нападающий в ближайшее время присоединится к «Брюгге» в испанском городке Сотогранде, где проходят сборы команды.

Страндберг перешёл в ЦСКА из шведского клуба «Хаккен» в 2015 году. В нынешнем сезоне РФПЛ он провёл за команду восемь матчей и забил два гола.

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