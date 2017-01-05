Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28339826/
5 января 2017, 14:15 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Анжи» готов отпустить 13 игроков свободными агентами, включая Паршивлюка

Махачкалинский «Анжи» готов отпустить 13 футболистов, включая Павла Яковлева и Сергея Паршивлюка, предоставив им статус свободных агентов, заявил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

В конце декабря было объявлено, что российский бизнесмен Осман Кадиев стал новым владельцем «Анжи». Ранее махачкалинский клуб принадлежал другому российскому бизнесмену Сулейману Керимову. Перед этим клуб на своем официальном сайте объявил о внесении корректив в деятельность клуба и о продаже ведущих футболистов из-за ряда причин, в том числе финансового характера.

В списке футболистов, которым «Анжи» готов предоставить статус свободных агентов, находятся Филипп Будковский, Али Гаджибеков, Иво Иличевич, Дарко Лазич, Иван Маевский, Габриэль Обертан, Сергей Паршивлюк, Мохаммед Рабиу, Шандао, Лоренцо Эбесилио, Седрик Ямбере, Амаду Мутари и Павел Яковлев.

Анжи
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года