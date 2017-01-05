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5 января 2017, 13:23 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Агент Хильемарка опроверг информацию о переходе футболиста в «Спартак»

МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Агент полузащитника итальянского футбольного клуба «Палермо» Оскара Хильемарка Патрик Мерк не слышал о возможном переходе шведа в московский «Спартак». Об этом Мерк рассказал ТАСС.

Ранее итальянские СМИ сообщили о заинтересованности Спартака в приобретении Хильемарка у Палермо Увеличить
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Ранее итальянские СМИ сообщили о заинтересованности «Спартака» в приобретении Хильемарка у «Палермо».

«Впервые слышу об интересе к Оскару со стороны “Спартака”. Я не разговаривал о такой возможности ни с игроком, ни с клубом», — сказал агент.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Хильемарк провел в составе «Палермо» 15 матчей.

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