Рязанцев, Могилевец и Ломбертс могут покинуть «Зенит» зимой
В зимнее межсезонье «Зенит» могут покинуть Александр Рязанцев, Павел Могилевец и Николас Ломбертс, сообщает Bobsoccer.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Рязанцев восстановился после травмы и должен поехать на сбор в Дубай. Однако нельзя утверждать, что он останется в команде до закрытия трансферного окна. К Рязанцеву проявляют интерес несколько российских клубов. Прошлой зимой «Зенит» отдал Рязанцева в аренду в «Урал».
Под вопросом будущее в «Зените» Павла Могилевца, он
Будущее Ломбертса зависят от решения руководства «Зенита». У центрального защитника есть предложения из Бельгии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter