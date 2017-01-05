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5 января 2017, 11:55 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Пульич: В июле перешёл в «Томь», и с тех пор не получал зарплату

Защитник «Томи» Анте Пульич рассказал о сложной финансовой ситуации в команде хорватским СМИ.

«Я перешёл в “Томь” в июле, и с тех пор не получал зарплату. Когда приехал в Томск, игроки получали деньги по задолженностям за май и июнь, но после этого выплат больше так и не было. Не сказал бы, что русская лига находится в кризисе. Случай в Томске — единичный. По крайней мере, в 13−14 клубах высшей лиги исправно платят зарплату.

Не могу сказать ничего плохого против самого Томска, хотя это и не какой-то мегаполис. Сначала для меня всё было немного странным, но потом привык и жизнь там стала нравится», — цитирует Пульича Sportske Novosti.

Ранее генеральный директор «Томи» Руслан Киселёв сообщил, что сейчас у клуба нет возможности оплатить операцию Пульичу, который по информации некоторых СМИ собирается судиться с клубом, если не дождётся от него оплаты операции на крестообразных связках. Футболист провёл за команду пять матчей в текущем сезоне РФПЛ.

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