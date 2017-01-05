Пульич: В июле перешёл в «Томь», и с тех пор не получал зарплату
Защитник «Томи» Анте Пульич рассказал о сложной финансовой ситуации в команде хорватским СМИ.
«Я перешёл в “Томь” в июле, и с тех пор не получал зарплату. Когда приехал в Томск, игроки получали деньги по задолженностям за май и июнь, но после этого выплат больше так и не было. Не сказал бы, что русская лига находится в кризисе. Случай в Томске — единичный. По крайней мере, в 13−14 клубах высшей лиги исправно платят зарплату.
Не могу сказать ничего плохого против самого Томска, хотя это и не
Ранее генеральный директор «Томи» Руслан Киселёв сообщил, что сейчас у клуба нет возможности оплатить операцию Пульичу, который по информации некоторых СМИ собирается судиться с клубом, если не дождётся от него оплаты операции на крестообразных связках. Футболист провёл за команду пять матчей в текущем сезоне РФПЛ.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter