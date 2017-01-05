Как «Зенит» потратит деньги за Витселя?

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ЧЕМОДАНЫ РОМУЛУ ПОЛЕТЕЛИ В РИО?

Многие наверняка не забыли заметку в «СЭ», в которой рассказывалось как полузащитник «Спартака» Ромулу после первой части сезона покинул Москву с 16 чемоданами. Уже тогда говорилось о том, что ни игрок, ни его багаж в Россию уже не вернуться, поскольку бразилец собирается перейти во «Фламенго». Как утверждает Uol, уже 11 января это может стать свершившимся фактом. Так что чемоданы видимо изначально направились в Рио.

Другой трансфер красно-белых «на выход» тоже практически оформлен. Долгая торговля «Спартака» и «Трабзонспора» по поводу Сердара Таски завершилась тем, что турецкий клуб все же подписал защитника и будет выплачивать ему 2,3 миллиона евро в год. При этом согласился ли «Трабзонспор» выплатить 3 миллиона евро, которые хотел выручить за игрока «Спартак», или турецкой стороне удалось добиться скидки — не уточняется.

Впрочем, есть новость и по поводу потенциального новичка «Спартака». Как сообщает La Gazzetta dello Sport, им может стать полузащитник «Палермо» Оскару Хильемарку. Московский клуб якобы готов заплатить за 24-летнего шведа 3 миллиона евро. Но за него еще надо спорить с «Торино», которому Хильемарк тоже приглянулся.

САМАРИС ЗАМЕНИТ В «ЗЕНИТЕ» ВИТСЕЛЯ?

Несмотря на то, что «Зенит» приобрел зимой сразу трех новичков, новости по поводу того кто еще может оказаться в Петербурге не заканчиваются. А после продажи Акселя Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за 21 миллион евро — тем более. Как утверждает A Bola, заменой Витселю может стать полузащитник «Бенфики» Андреас Самарис. «Зенит» якобы уже предложил за 27-летнего грека 20 миллионов евро. Правда, агент Самариса Иоаннис Эммануилидис отрицает информацию о переговорах с «Зенитом».

— Я не имею никакой информации о возможном переходе Самариса в «Зенит», — цитирует «Р-Спорт» Эммануилидиса. — Лучше вам спросить об этом в «Бенфике» или в самом «Зените». Андреас — профессиональный футболист, и он играет там, где у него контракт. В данный момент контракт у него с «Бенфикой», и он счастлив в этой команде. У меня же не было никаких контактов с представителями «Зенита», так что данная информация всего лишь слухи, — заявил агент Самариса.

А вот по мнению итальянских СМИ деньги, вырученные за Витселя «Зенит» хочет потратить на нападающего «Наполи» Дриса Мертенса. Однако voetbalkrant.com утверждает, что Мертенс близок к продлению контракта со своим нынешним клубом и никуда уезжать из Неаполя не собирается.

ЦСКА ВНОВЬ СМОТРИТ В СТОРОНУ БРАЗИЛИИ

Как утверждает A Bola, ЦСКА рассматривает вариант с приобретением бразильского полузащитника Матеуса Индиу, который на правах аренды выступает за португальский «Эшторил». Права на 20-летнего футболиста принадлежат клубу «Васку да Гама», также за игроком следит загребское «Динамо». В текущем сезоне Индиу провел в чемпионате Португалии 16 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал голевую передачу. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

БИКФАЛВИ НАДОЕЛА ЖИЗНЬ В «ТОМИ», НО НЕ В РОССИИ

Агент румынского полузащитника «Томи» Эрика Бикфалви Даниэль Драгош заявил, что его клиент в ближайшее время может перейти в другой клуб, но при этом останется в России.

— Мы обсуждаем некоторые варианты в данный момент, — цитирует Ziare Драгоша. — Все они — клубы из России. Можно сказать, что Эрик уйдет из «Томи». Сейчас ведем переговоры с нашим лучшим вариантом, другие — это команды среднего уровня. Думаю, в ближайшие недели мы примем решение.

Напомним, что «Томь» терпит в настоящее время настоящую финансовую катастрофу и уже сняла задачу сохранения прописки в премьер-лиге.

ЭМЕНИКЕ ПЕРЕДУМАЛ ВОЗВРАЩАТЬСЯ В МОСКВУ