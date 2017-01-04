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4 января 2017, 22:46 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Бериша перешёл из «Анжи» в «Терек», заключив контракт на 3,5 года

Полузащитник «Анжи» Бернард Бериша продолжит карьеру в «Тереке», сообщает президент грозненского клуба Магомед Даудов.

Полузащитник <span class=error>Анжи</span> <span class=error>Бернард</span> <span class=error>Бериша</span> продолжит карьеру в Тереке сообщает президент грозненского клуба <span class=error>Магомед</span> <span class=error>Даудов</span>. Увеличить
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«Дорогие друзья! Сегодня “Терек” заключил контракт с албанским легионером Бернардом Бериша. О том, что достигнута принципиальная договорённость между футболистом, нами и махачкалинским “Анжи”, мы информировали футбольную общественность на днях. Мы заключили контракт на три с половиной года. Таким образом, Бериша стал первым новичком нашей команды в это зимнее трансферное окно.

Знаю, что многие болельщики “Терека” очень хотели видеть Бернарда в нашей команде. Он всего лишь год выступает в РФПЛ, но за это короткое время успел заявить о себе с наилучшей стороны. Его по праву называют одним из лучших атакующих полузащитников в лиге. Надеемся, что эти свои качества Бериша проявит и приумножит в нашем клубе, с нашей с вами помощью, при нашей поддержке. Добро пожаловать в “Терек”, Бернард», — написал Даудов в своём «инстаграме».

25-летний футболист перешёл в махачкалинский клуб в январе 2016 года. За «Анжи» Бериша провёл 30 матчей, в которых забил 4 гола.

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