Бериша перешёл из «Анжи» в «Терек», заключив контракт на 3,5 года

Дорогие друзья! Сегодня Республиканский Футбольный Клуб "Терек" Грозный имени АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА заключил контракт с албанским легионером Бернардом Бериша. О том, что достигнута принципиальная договорённость между футболистом, нами и махачкалинским "Анжи, мы информировали футбольную общественность на днях. Мы заключили контракт на три с половиной года. Таким образом, Бериша стал первым новичком нашей команды в это зимнее трансферное окно. Знаю, что многие болельщики "Терека" очень хотели видеть Бернарда в нашей команде. Он всего лишь год выступает в Российской Премьер-Лиге, но за это короткое время успел заявить о себе с наилучшей стороны. Его по праву называют одним из лучших атакующих полузащитников в лиге. Надеемся, что эти свои качества Бериша проявит и приумножит в нашем клубе, с нашей с вами помощью, при нашей поддержке. Добро пожаловать в "Терек", Бернард! #Кадыров #Даудов #Терек #Бериша #Чечня #Спорт #Футбол

A video posted by М.Х.Даудов "Лорд" (@lord_095) on Jan 4, 2017 at 10:50am PST