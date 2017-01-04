ЦСКА интересуется бразильским хавбеком «Эшторила» Индио

По информации источника, российский клуб наряду с загребским «Динамо» внимательно следят за выступлениями 20-летнего бразильца, права на которого принадлежат клубу «Васко да Гама». Индио выступает в «Эшториле» на правах аренды.



В текущем сезоне чемпионата Португалии Индио провёл 13 матчей, из которых 12 — в основном составе, и забил три гола.