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4 января 2017, 22:22 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

ЦСКА интересуется бразильским хавбеком «Эшторила» Индио

Полузащитник португальского «Эшторила» Матеус Индио может продолжить карьеру в московском ЦСКА, сообщает A Bola.

По информации источника, российский клуб наряду с загребским «Динамо» внимательно следят за выступлениями 20-летнего бразильца, права на которого принадлежат клубу «Васко да Гама». Индио выступает в «Эшториле» на правах аренды.

В текущем сезоне чемпионата Португалии Индио провёл 13 матчей, из которых 12 — в основном составе, и забил три гола.

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