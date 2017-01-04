Источник: Страндберг перешёл из ЦСКА в «Брюгге»

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По информации источника, 20-летний шведский нападающий подписал с «Брюгге» контракт, который будет рассчитан на 4,5 года.



Новый главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ещё в середине декабря сообщил, что зимой московский клуб, скорее всего, покинут форварды Карлос Страндберг и Ласина Траоре.

Страндберг перешёл в ЦСКА из шведского клуба «Хаккен» в 2015 году. В нынешнем сезоне РФПЛ он провёл за команду восемь матчей и забил два гола.