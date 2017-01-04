Гаджиев: «Амкар» не имеет денег на трансферы, клуб никого не покупает
МОСКВА, 4 янв —
Р-Спорт, Артем Калинин. Пермский «Амкар» не имеет средств на покупку футболистов, клуб арендует игроков или подписывает свободных агентов, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер команды Гаджи Гаджиев.
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Во время зимнего перерыва в чемпионате России «Амкар» уже расстался с двумя футболистами основного состава — вратарем Александром Селиховым и защитником Георгием Джикией. Оба были проданы лидеру чемпионата московскому «Спартаку».
«Амкар» никого не покупает, — сказал Гаджиев по телефону. — У клуба нет денег на трансферы. Те игроки, которых мы берем, не имеют цены.
По словам Гаджиева, новичков стоит ожидать уже на первом сборе команды, старт которого запланирован на 12 января в Турции.
«Новички на первый сбор подъедут. Кто, пока не могу сказать. Переговоры в данный момент еще ведутся», — сообщил собеседник агентства.
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