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4 января 2017, 20:48 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Гаджиев: «Амкар» не имеет денег на трансферы, клуб никого не покупает

МОСКВА, 4 янв — Р-Спорт, Артем Калинин. Пермский «Амкар» не имеет средств на покупку футболистов, клуб арендует игроков или подписывает свободных агентов, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер команды Гаджи Гаджиев.

Пермский <span class=error>Амкар</span> не имеет средств на покупку футболистов клуб арендует игроков или подписывает свободных агентов заявил агентству Р-Спорт главный тренер команды <span class=error>Гаджи</span> <span class=error>Гаджиев</span>. Увеличить
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Во время зимнего перерыва в чемпионате России «Амкар» уже расстался с двумя футболистами основного состава — вратарем Александром Селиховым и защитником Георгием Джикией. Оба были проданы лидеру чемпионата московскому «Спартаку».

«Амкар» никого не покупает, — сказал Гаджиев по телефону. — У клуба нет денег на трансферы. Те игроки, которых мы берем, не имеют цены.

По словам Гаджиева, новичков стоит ожидать уже на первом сборе команды, старт которого запланирован на 12 января в Турции.

«Новички на первый сбор подъедут. Кто, пока не могу сказать. Переговоры в данный момент еще ведутся», — сообщил собеседник агентства.

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