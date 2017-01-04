Смолова не хотят видеть в Германии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Спартак»

Московский «Спартак» лидирует в чемпионате страны и также является, пожалуй, самым активным клубом на российском трансферном рынке этой зимой. По последней информации, полузащитник «Палермо» Оскар Хильемарк может в январе переехать в Москву.

В услугах 24-летнего футболиста была заинтересована «Аталанта», а теперь интерес к нему проявляет «Спартак».

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. За шведского полузащитника красно-белые готовы заплатить € 3 млн, а самому игроку предлагают зарплату в € 1 млн в год. Контракт Хильемарка с «Палермо» действует до лета 2019 года.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Хильемарк принял участие в 15 матчах, но результативными действиями не отметился.

Также, по информации бельгийского журналиста Саши Тавольери, «Спартак» пытался заключить соглашение с Леоном Бэйли из бельгийского «Генка». Как выяснилось, красно-белые всерьез претендовали на юного ямайского нападающего, однако сторонам не удалось договориться. В итоге московский клуб переключился на бразильца Луиса Адриано.

Как следует из данных «СЭ», «Спартак» заинтересован в услугах молодого нападающего аргентинского «Ривер Плейта». Речь идет о 20-летнем форварде Себастьяне Дриусси. Отметим, что исполнитель может похвастать двойным гражданством, а именно аргентинским и итальянским. Трансферная стоимость Дриусси составляет € 3,5 млн. В нынешнем сезоне он забил уже десять мячей в 14-ти встречах. Кроме того, футболист выступает за молодежную сборную Аргентины.

Но в это трансферное окно, разумеется, красно-белые не только скупают игроков.

Как сообщает ТАСС, защитник «Спартака» Сердар Таски переходит в «Трабзонспор».

По информации агентства, футболист, сыгравший восемь матчей в текущем розыгрыше РФПЛ, уже подписал контракт с турецким клубом. Напомним, ранее подобную новость распространил ряд турецких изданий. Красно-белые выручат на продаже немецкого защитника, трудовой договор которого истекал ближайшим летом, € 1 млн.

Контракт Таски с «Трабзонспором» будет действовать до лета 2020 года. Оклад футболиста составит € 2,3 млн в год.

Полузащитник «Спартака» Ромуло также покинет клуб на следующей неделе. По информации бразильского издания UOL, футболист вернется в Бразилию 11 января. Согласно сведениям источника, 26-летний полузащитник присоединится к «Фламенго». Финансовые условия трансфера неизвестны, ранее сообщалось, что красно-белые не согласны отпустить игрока бесплатно.

Чтобы покинуть надоевшую Россию, Ромуло выражал желание отказаться от денег, которые ему причитаются по контракту. Соглашение игрока со «Спартаком» истекает ближайшим летом.

«Краснодар»

Телекомментатор Нобель Арустамян не перестает радовать инсайдами.

Так, как следует из данных журналиста, полузащитник «Краснодара» Эбуэ Куасси переходит в шотландский «Селтик».

По словам Арустамяна, «Краснодар» на данном трансфере заработает свыше € 3 млн. При этом, «быки» получат 15 процентов от следующего трансфера ивуарийца.

В нынешнем розыгрыше Премьер-Лиги Куасси принял участие в девяти поединках, но результативными действиями не отметился. Он был частью «Краснодара» с декабря 2015 года.

Также появлялась информация о том, что клуб может покинуть нападающий Федор Смолов. По информации ряда СМИ, в услугах форварда была заинтересована дортмундская «Боруссия». Однако позднее немецкий клуб эту информацию не подтвердил.

«Зенит»

Питерский «Зенит» нацелился на одного из лучших футболистов «Наполи», пишет ItaSportPress.

Согласно источнику, «Зенит» нуждается в услугах вингера итальянского клуба Дриса Мертенса.

Питерцы готовы выложить за него серьезную сумму, воспользовавшись финансовыми средствами, вырученными с продажи Акселя Витселя в Китай.

В нынешнем розыгрыше Серии А Мертенс уже успел наколотить 11 голов. Более того, он оформил два хет-трика кряду, поглумившись над «Кальяри» и «Торино». Болельщики признали Мартенса лучшим футболистом Бельгии по итогам года.

Кроме того, португальский портал A Bola сообщает, что «Зенит» предложил € 20 млн за полузащитника «Бенфики» Андреаса Самариса. Руководство сине-бело-голубых видит в греческом хавбеке замену Витселю. В текущем сезоне греческий полузащитник сыграл всего шесть матчей в португальском первенстве.

«Рубин»

Продолжает активную трансферную кампанию, начатую летом 2016 года, казанский «Рубин». По информации Sabah, клуб проявляет интерес к полузащитнику «Галатасарая» Ясину Озтекину и уже начал переговоры о переходе забивного хавбека. «Рубин» предложил стамбульцам четыре миллиона евро за 29-летнего воспитанника дортмундской «Боруссии». У Озтекина, имеющего также предложение из Китая, не ладятся отношения с главным тренером «Галатасарая».

Ясин Озтекин забил семь голов в 14 матчах турецкого чемпионата в текущем сезоне. Опытный полузащитник делит третье место в списке лучших бомбардиров Суперлиги.

Кроме того, «Рубин» рассматривает варианты избавления от полузащитника Алекса Сонга.

По информации Fanatik, российский клуб предложил купить футболиста «Трабзонспору». На данный момент неизвестно, заинтересовала ли такая возможность турецкий клуб. Напомним, экс-хавбек «Арсенала» и «Барселоны» перебрался в «Рубин» минувшим летом.

С тех пор Сонг девять раз появился на поле в рамках чемпионата России, не забил ни одного гола и сделал две голевых передачи. Интерес к футболисту проявляют китайские клубы.

Также издание «Спорт-Экспресс» сообщает, что «Рубин» предлагает за полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука € 3 млн, но москвичей подобная сумма не устраивает, они хотят € 8 млн. Переговоры между сторонами продолжаются.

Казанский клуб готов платить Миранчуку два с половиной миллиона в год. Кроме «Рубина» определенный интерес к российскому хавбеку проявил «Краснодар», но разговор о цене пока не заходил.