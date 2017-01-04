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4 января 2017, 18:49 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Григорян — основной претендент на пост главного тренера «Анжи»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Александр Григорян, по информации «Советского спорта», является основным претендентом на пост главного тренера «Анжи».

Решение о назначении может быть принято в ближайшее время. Напомним, в конце декабря «Анжи» объявил об отставке Павла Врбы, который возглавил «Анжи» после работы со сборной Чехии на Евро-2016.

Ранее клуб сообщал о намерении расстаться с несколькими игроками в связи с необходимостью экономии.

Сейчас «Анжи» занимает 11-е место в чемпионате России, набрав 20 очков в 17 матчах.

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