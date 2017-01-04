Решение о назначении может быть принято в ближайшее время. Напомним, в конце декабря «Анжи» объявил об отставке Павла Врбы, который возглавил «Анжи» после работы со сборной Чехии на Евро-2016.

Ранее клуб сообщал о намерении расстаться с несколькими игроками в связи с необходимостью экономии.

Сейчас «Анжи» занимает 11-е место в чемпионате России, набрав 20 очков в 17 матчах.