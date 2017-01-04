Дата рассмотрения апелляции Еременко пока не определена
Союз европейских футбольных ассоциаций ответил на запрос «СЭ», касающийся «дела Романа Еременко» и даты заседания апелляционного комитета.
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«День рассмотрения этой апелляции пока не определен, — сообщили в УЕФА. — Мы проинформируем вас, как только на следующей неделе получим данные от нашего комитета».
Напомним, что контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА дисквалифицировал полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии на два года после того, как в его
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