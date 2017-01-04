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4 января 2017, 18:02 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Дата рассмотрения апелляции Еременко пока не определена

Союз европейских футбольных ассоциаций ответил на запрос «СЭ», касающийся «дела Романа Еременко» и даты заседания апелляционного комитета.

<span class=error>УЕФА</span> ответил на запрос СЭ касающийся дела Романа <span class=error>Еременко</span> и даты заседания апелляционного комитета. Увеличить
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«День рассмотрения этой апелляции пока не определен, — сообщили в УЕФА. — Мы проинформируем вас, как только на следующей неделе получим данные от нашего комитета».

Напомним, что контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА дисквалифицировал полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии на два года после того, как в его допинг-пробе обнаружили следы кокаина. Еременко обжаловал это решение.

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Юристы Еременко отправили в УЕФА все необходимые документы для апелляции

Юристы Еременко отправили в УЕФА все необходимые документы для апелляции

МОСКВА, 4 янв — Р-Спорт, Артем Калинин. Юристы финского полузащитника московского ЦСКА Романа Еременко отправили в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) все необходимые документы для апелляции игрока на решение дисциплинарной комиссии организации о его дисквалификации, заявил агентству «Р-Спорт» один из представляющих спортсмена юристов Юрий Зайцев.
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