Дата рассмотрения апелляции Еременко пока не определена

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«День рассмотрения этой апелляции пока не определен, — сообщили в УЕФА. — Мы проинформируем вас, как только на следующей неделе получим данные от нашего комитета».