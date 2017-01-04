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4 января 2017, 17:52 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Игрок «Томи» Бикфалви может продолжить карьеру в другой российской команде

Полузащитник «Томи» Эрик Бикфалви может продолжить карьеру в другой российской команде, сообщил агент румынского футболиста Драгош Даниел.

«Бикфалви может покинуть “Томь”. Разговариваем с несколькими российскими командами. Конкретное обсуждение ведём с самой сильной из этих команд. Остальные команды располагаются в середине турнирной таблицы и ниже», — цитирует агента румынское издание Ziare.

Бикфалви перешёл в «Томь» летом 2016 года. В нынешнем сезоне РФПЛ 28-летний футболист принял участие в 15 матчах, забил 3 гола и сделал 1 голевой пас. Болельщики «Томи» признали Бикфалви лучшим игроком в ноябре-декабре.

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