Игрок «Томи» Бикфалви может продолжить карьеру в другой российской команде

«Бикфалви может покинуть “Томь”. Разговариваем с несколькими российскими командами. Конкретное обсуждение ведём с самой сильной из этих команд. Остальные команды располагаются в середине турнирной таблицы и ниже», — цитирует агента румынское издание Ziare.



Бикфалви перешёл в «Томь» летом 2016 года. В нынешнем сезоне РФПЛ 28-летний футболист принял участие в 15 матчах, забил 3 гола и сделал 1 голевой пас. Болельщики «Томи» признали Бикфалви лучшим игроком в ноябре-декабре.