Би-би-си: «Селтик» согласовал трансфер футболиста «Краснодара» Куасси
МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Шотландский футбольный клуб «Селтик» согласовал с российским «Краснодаром» трансфер полузащитника Эбуэ Куасси. Об этом сообщает
Би-би-си.
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По информации издания, 19-летний ивуариец уже прибыл в Глазго для прохождения медобследования. Сумма трансфера должна составить 3 млн евро.
Эбуэ выступал за «Краснодар» с 2016 года, в текущем сезоне он провел за клуб 18 матчей, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.
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