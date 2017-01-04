Ринат Билялетдинов: Если Миранчук уйдет, разве ему гарантируют 50 голов за сезон?

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Главный вопрос всей ситуации, в которую попал Миранчук, — стоит ли ему вообще уезжать из Черкизова? — вопрос Билялетдинову.

— Нет!

— Почему?

— Это нецелесообразно. «Локомотив» — клуб, который всегда ставит перед собой высокие цели, поэтому мне трудно понять разговоры о переходе Алексея. Если бы он играл мало, то можно было объяснить эту ситуацию. Но он все время выходит в стартовом составе, так что весомых причин для ухода из клуба я не вижу.

— Да, он регулярно выходит на поле, но за 2016 год забил всего один гол. И то — в последнем матче с «Тереком».

— А что, если игрок уйдет, то ему сразу гарантируют 50 голов за сезон? Пусть футболист сам проанализирует ситуации, в которых не забивал голы. На моей памяти только в осенней части чемпионата Миранчук упустил три-четыре голевых момента, в которых внешне ему ничто не мешало попасть в ворота. Ты завершаешь атаки команды, и забивать должен ты, а не тренер.

— Миранчуку уже 21. Нет ли опасений, что он навсегда останется подающим надежды, как Кокорин?

— У каждого молодого игрока такая опасность существует. Миранчук — не исключение. Эта тема возникает уже много лет: пройдет год-другой, и мы назовем фамилию еще одного 22-летнего футболиста, потом еще одного. Но этот вопрос звучит неслучайно — такая опасность действительно есть у каждого.

— Есть ли российский клуб, ради которого Миранчуку стоит покинуть «Локомотив»?

— Ответ я уже произнес раньше. Не вижу смысла ему уходить из «Локомотива».

— А если предложение поступит от иностранного клуба?

— Кроме разговоров о кругах интересов и других геометрических терминах есть ли реальный интерес к нему?

— Есть. По нашей информации «Рубин» сделал «Локомотиву» конкретное предложение.

— Все равно не вижу смысла уходить из «Локомотива». Только если внутри ситуации есть какие-то подводные течения, о которых известно лишь ему и клубу.

— Юрий Семин в недавнем интервью «СЭ» сказал: «Да, где-то могут предложить немного больше денег. Но что будет потом? Поэтому советую Миранчуку не гнаться за ними». Поддерживаете это мнение?

— Мне неэтично комментировать слова Юрия Семина, лучше обратитесь к нему за расшифровкой комментария.

— А вы как считаете?

— А я не знаю, как у Миранчука обстоят финансовые дела, и о каких деньгах идет речь. Рассуждать об этом — только семечки шелушить.

— Хорошо. Давайте представим, что Миранчуку предлагают большую зарплату, чем в «Локомотиве». Стоит ли менять клуб из-за этого?

— Это весомый рычаг. Сейчас многим предлагают баснословные суммы, и осуждать игроков за принятие подобных предложений нельзя. Век футболиста короток, очень короток. Никто не застрахован от травм: стоит выпасть из обоймы на какое-то время, и про игрока быстро забывают, а потом мало кто всерьез о нем вспоминает. Нельзя осуждать человека за то, что он хочет заработать больше.

— Вам не кажется, что молодых игроков зачастую подталкивают к смене клуба агенты?

— Не без этого. Но это давно не секрет, ведь подобной политике уже больше десяти лет: вброс информации, геометрические круги и эллипсы давно используются не только у нас. И я не вижу в этом ничего сверхъестественного.