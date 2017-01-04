Ринат Билялетдинов: Если Миранчук уйдет, разве ему гарантируют 50 голов за сезон?
Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» — об интересе российских клубов к полузащитнику железнодорожников Алексею Миранчуку.
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— Главный вопрос всей ситуации, в которую попал Миранчук, — стоит ли ему вообще уезжать из Черкизова? — вопрос Билялетдинову.
— Нет!
— Почему?
— Это нецелесообразно. «Локомотив» — клуб, который всегда ставит перед собой высокие цели, поэтому мне трудно понять разговоры о переходе Алексея. Если бы он играл мало, то можно было объяснить эту ситуацию. Но он все время выходит в стартовом составе, так что весомых причин для ухода из клуба я не вижу.
— Да, он регулярно выходит на поле, но за 2016 год забил всего один гол. И то — в последнем матче с «Тереком».
— А что, если игрок уйдет, то ему сразу гарантируют 50 голов за сезон? Пусть футболист сам проанализирует ситуации, в которых не забивал голы. На моей памяти только в осенней части чемпионата Миранчук упустил
— Миранчуку уже 21. Нет ли опасений, что он навсегда останется подающим надежды, как Кокорин?
— У каждого молодого игрока такая опасность существует. Миранчук — не исключение. Эта тема возникает уже много лет: пройдет
— Есть ли российский клуб, ради которого Миранчуку стоит покинуть «Локомотив»?
— Ответ я уже произнес раньше. Не вижу смысла ему уходить из «Локомотива».
— А если предложение поступит от иностранного клуба?
— Кроме разговоров о кругах интересов и других геометрических терминах есть ли реальный интерес к нему?
— Есть. По нашей информации «Рубин» сделал «Локомотиву» конкретное предложение.
— Все равно не вижу смысла уходить из «Локомотива». Только если внутри ситуации есть
— Юрий Семин в недавнем интервью «СЭ» сказал: «Да,
— Мне неэтично комментировать слова Юрия Семина, лучше обратитесь к нему за расшифровкой комментария.
— А вы как считаете?
— А я не знаю, как у Миранчука обстоят финансовые дела, и о каких деньгах идет речь. Рассуждать об этом — только семечки шелушить.
— Хорошо. Давайте представим, что Миранчуку предлагают большую зарплату, чем в «Локомотиве». Стоит ли менять клуб
— Это весомый рычаг. Сейчас многим предлагают баснословные суммы, и осуждать игроков за принятие подобных предложений нельзя. Век футболиста короток, очень короток. Никто не застрахован от травм: стоит выпасть из обоймы на
— Вам не кажется, что молодых игроков зачастую подталкивают к смене клуба агенты?
— Не без этого. Но это давно не секрет, ведь подобной политике уже больше десяти лет: вброс информации, геометрические круги и эллипсы давно используются не только у нас. И я не вижу в этом ничего сверхъестественного.
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