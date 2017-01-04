«Я авантюрист по натуре». Олегу Романцеву — 63!
«Советский спорт» поздравляет великого российского тренера Олега Романцева с днем рождения. Зная умение Олега Ивановича не только играть в футбол и тренировать, но и прекрасно говорить, мы вспоминаем несколько важных цитат
экс-главного тренера «Спартака» и сборной России.
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Видимо, что-то случилось...
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О мечте.
О профессиональной карьере футболиста я не мечтал, да в то время и не знал, что футбол бывает профессиональным. Я думал, что это только красивая игра, а не профессия, за которую можно получать деньги. В общем,
О том, почему ушел из «Спартака» после первых двух матчей в 1976-м году.
Коллектив команды был очень разношерстным, необъединенным и разноплановым как по характерам, так и по игре. Поэтому однажды, отработав в команде уже недели
О своем характере.
Я авантюрист по натуре. Хотя бы вспомнить, как уехал из Красноярска из трехкомнатного «гнездышка» в центре, из города, где меня чуть ли не на руках носили. Да еще и с маленьким сынишкой. Приехал в Москву, не зная, что будет дальше. Или еще пример. Закончив играть, поступил в аспирантуру, ректор строил планы по поводу моей дальнейшей преподавательской деятельности. Но нет! Я все бросил и взял команду второй лиги «Красная Пресня». Потом через
О том, как настраивал на игру футболистов.
Все зависело от особенностей соперника, турнирного расклада, моментами даже от того, кто судит встречу. Были случаи, когда я просто читал ребятам заметку из газеты, где о «Спартаке» писали
О том, каким должен быть «Спартак».
«Спартак» всегда был атакующей, комбинационной командой, а тут пять защитников (один из матчей при Мурате Якине. — Прим. Ред.). На мой взгляд, это
Об уходе из «Спартака» в 2003 году.
В тот момент это было единственное решение, которое могло помочь «Спартаку». И я буду рад, если так и будет.
О традициях.
Я вот что точно знаю: выпускать на поле человека в спартаковской форме, который ничего не знает о традициях «Спартака», нельзя ни в коем случае. Он сыграет, в лучшем случае, неплохо — как умеет, как привык. А за «Спартак» играть нужно лучше, чем умеешь, готовиться — лучше, чем хочешь. Поэтому должно быть так: взял игрока — сажай его за парту и показывай кино про Старостиных, про Бескова, может быть, даже и про меня немножко, если я этого заслуживаю, если мы
О росте зарплат и цены трансферов в российском футболе.
А знаете, когда начала расти планка? Когда «Спартак» выиграл чемпионат России — раз, второй, пятый. Конкуренты стали думать, как им быть. На поле они с нами ничего поделать не могли — и давай меряться зарплатами и премиями. А «Спартак», кстати, не мог за конкурентами в этом плане угнаться. Мы платили обычные деньги: что люди зарабатывали — то и имели. «Деньги нужно не получать, — говорил Николай Петрович. — Их нужно зарабатывать». А если ты со скамейки деньги просишь — это не зарплата называется, а получка.
Об учителях.
У меня был в профессии еще один учитель, кроме Бескова, — Лобановский. Это, конечно, совершенно отдельный большой разговор, но Константин Иванович — настоящий мой учитель, а Валерий Васильевич — нечто вроде психологического наставника, точнее сложно объяснить. Они, как известно, проповедовали совершенно разные школы. Так вот, я хотел совместить эти стили — две великолепные, абсолютно зрелые футбольные идеи, два встречных магистральных направления развития игры. Я пытался это сделать. И когда
О желании, чтобы все вернулось.
К сожалению, мой друг, великий Федор, с которым играл я вместе, потом он у меня играл, от нас ушел, но не надо каждый матч в траур превращать.
В материале были использованы следующие источники: Eurofootball, «Мир новостей», Sportbox.ru, «Спорт-Экспресс», «Комсомольская правда».
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