Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28335236/
4 января 2017, 17:26 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Агент Миранчука: Цифры, указанные в СМИ, не соответствуют действительности

Вадим Шпинёв, представляющий интересы Алексея Миранчука, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» опроверг информацию по суммам выплат, которые его клиенту предлагают в «Локомотиве» и «Рубине».

По информации «Спорт-экспресс», московский клуб предложил максимальный порог заработной платы в € 1,8 млн и подъемные € 2 млн, а казанцы предложили оклад в размере € 2,5 млн и € 3 млн в виде подъемных. При этом «Рубин» предложил за выкуп контракта € 3 млн, а сам «Локомотив» надеется выручить €8 млн.

«Цифры, указанные в заметке «Спорт-экспресс», не соответствуют действительности, как в отношении «Рубина», так и «Локомотива», — заявил Шпинёв.

Рубин
Новости Матчи Состав Статистика
Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена