Агент Миранчука: Цифры, указанные в СМИ, не соответствуют действительности

По информации «Спорт-экспресс», московский клуб предложил максимальный порог заработной платы в € 1,8 млн и подъемные € 2 млн, а казанцы предложили оклад в размере € 2,5 млн и € 3 млн в виде подъемных. При этом «Рубин» предложил за выкуп контракта € 3 млн, а сам «Локомотив» надеется выручить €8 млн.



«Цифры, указанные в заметке «Спорт-экспресс», не соответствуют действительности, как в отношении «Рубина», так и «Локомотива», — заявил Шпинёв.