Куасси прибыл в Глазго для переговоров о переходе из «Краснодара» в «Селтик»

В числе прочего 19-летнему ивуарийскому футболисту предстоит решить вопрос с получением разрешения на работу. По информации британского издания, сумма трансфера составит примерно £ 3 млн (€ 3,5 млн). Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что «Краснодар» сохранит 15% от трансфера игрока.



В нынешнем сезоне Куасси принял участие в 18 матчах «Краснодара», забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.