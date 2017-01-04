Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28335146/
4 января 2017, 16:14 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Куасси прибыл в Глазго для переговоров о переходе из «Краснодара» в «Селтик»

Полузащитник «Краснодара» Эбуэ Куасси прибыл в Глазго для переговоров о переходе в «Селтик», сообщает Sky Sports.

В числе прочего 19-летнему ивуарийскому футболисту предстоит решить вопрос с получением разрешения на работу. По информации британского издания, сумма трансфера составит примерно £ 3 млн (€ 3,5 млн). Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что «Краснодар» сохранит 15% от трансфера игрока.

В нынешнем сезоне Куасси принял участие в 18 матчах «Краснодара», забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

Краснодар
Новости Матчи Состав Статистика
Селтик
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена